В день ВДВ в городе перекроют дороги

Уже завтра, 2 августа, десантники по всей стране отметят свой главный праздник – День воздушно-десантных войск. В Ноябрьске торжественные мероприятия по случаю начнутся в десять часов утра. По центру города пройдет колонна десантников – от площади Опаленной юности до Спортивно-оздоровительного комплекса на Советской. Здесь, возле СОКа, состоится торжественное открытие памятника, посвященного генералу ВДВ Василию Маргелову.

Движение транспорта по дороге, где пройдет колонна, будет перекрыто.

Фото из архива редакции.