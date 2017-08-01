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В день ВДВ в городе перекроют дороги

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В день ВДВ в городе перекроют дороги

Уже завтра, 2 августа, десантники по всей стране отметят свой главный праздник – День воздушно-десантных войск. В Ноябрьске торжественные мероприятия по случаю начнутся в десять часов утра. По центру города пройдет колонна десантников – от площади Опаленной юности до Спортивно-оздоровительного комплекса на Советской. Здесь, возле СОКа, состоится торжественное открытие памятника, посвященного генералу ВДВ Василию Маргелову.
Движение транспорта по дороге, где пройдет колонна, будет перекрыто.

Фото из архива редакции.

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