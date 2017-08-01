Почти десять тысяч ноябрьцев получат прибавку к пенсии

Пенсии в России вырастут с 1 августа. Повышение, на этот раз, коснется только работающих пенсионеров. В Ноябрьске их около девяти с половиной тысяч человек.

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Прибавка зависит от размера заработной платы и ограничивается тремя пенсионными баллами: на Ямале стоимость каждого - 78 рублей 58 копеек.

Таким образом в августе занятым пенсионерам добавят максимум 235 рублей.

«С 2016 года мы производим индексацию пенсии только неработающим пенсионерам. Работающие получают прибавку на счет страховых взносов и баллов. После того, как человек выйдет на пенсию, ему учтут все коэффициенты индексации», – рассказала «Ноябрьск 24» руководитель клиентской службы управления ПФР города Лилия Пономаренко.