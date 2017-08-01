В Ноябрьске снова отключают горячую воду

Второго августа в Ноябрьске снова отключат горячую воду. Поставщик газа прекращает подачу ресурса в город, собственно, «Энерго-Газ-Ноябрьску» придется остановить котельные. Горячей воды не будет до четвертого августа, но только в некоторых районах города: это поселки СУ-80, СМП-329, МК-15, СМУ-10, а также район деревянной застройки.

Горячая вода в эти дни будет только у тех горожан, кто пережил ее отключение в последних числах июля. На парогазовой электростанции завершился сезон ремонтов, она продолжит подачу ресурса на центральную котельную и сможет обеспечить основную часть города горячей водой.