Ямал вошел в ТОП регионов, где своевременно платят за капремонт

Ямал вошел в список пятнадцати регионов страны, где нет проблем с исполнением программы капитального ремонта домов. Рейтинг составлен Общероссийским народным фронтом.

Так, Югра – на втором месте, Тюменская область – на тринадцатом. Ямал в ТОПе занимает пятнадцатую строчку. По данным ОНФ, в регионе хорошие показатели по уровню выполнения работ и сбору платежей среди населения.

Правда, есть проблемы с деньгами, которые должны вносить органы местного самоуправления за тот жилищный фонд, который находится в муниципальной собственности. К слову, как ранее рассказал журналистам руководитель окружного Фонда капремонтов Андрей Касьяненко, лидером по собираемости платежей остается Ноябрьск.