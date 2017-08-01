06.01 Баннер слева сбоку 2
06.01 Баннер слева сбоку 3
06.01 Баннер слева сбоку 4
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

На Ямале горят почти тридцать тысяч гектаров леса

120   0
На Ямале горят почти тридцать тысяч гектаров леса

За две недели на Ямале потушено 196 лесных пожаров, их площадь – 15 тысяч гектаров. На сегодня, 1 августа, в регионе зафиксировано 79 действующих очагов. Лес горит на площади свыше 27 тысяч гектаров, еще 26 тысяч – под постоянным контролем авиации. 

Как и прежде, самая сложная обстановка в Приуральском, Надымском и Пуровском районах. Сейчас в тушении заняты 900 человек и авиация. Угрозы для городов и поселков нет.
Напомним, в минувшие выходные на Ямал прибыло еще 200 пожарных десантников «Авиалесоохраны». Их перебросили в Приуральский и Шурышкарский районы.

Фото МЧС России по ЯНАО.

 

ВВЕРХ