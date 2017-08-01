На Ямале горят почти тридцать тысяч гектаров леса

За две недели на Ямале потушено 196 лесных пожаров, их площадь – 15 тысяч гектаров. На сегодня, 1 августа, в регионе зафиксировано 79 действующих очагов. Лес горит на площади свыше 27 тысяч гектаров, еще 26 тысяч – под постоянным контролем авиации.

Как и прежде, самая сложная обстановка в Приуральском, Надымском и Пуровском районах. Сейчас в тушении заняты 900 человек и авиация. Угрозы для городов и поселков нет.

Напомним, в минувшие выходные на Ямал прибыло еще 200 пожарных десантников «Авиалесоохраны». Их перебросили в Приуральский и Шурышкарский районы.

Фото МЧС России по ЯНАО.