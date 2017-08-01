Ноябрьские экстремалы взяли три призовых места в трофи-рейде

В субботу, 29 июля, в Ноябрьске прошли гонки по бездорожью. Участие в состязаниях приняли экстремалы не только нашего региона, но и соседней Югры, всего – 15 команд.

Требования к экипажам-участникам организаторы предъявили довольно строгие: автомобили должны быть безопасными, иметь специальный каркас и даже защитные чехлы на сиденьях.

Трасса тоже не из легких. Самый зрелищный, он же самый сложный этап – триал или преодоление препятствий. Здесь многое зависит как от оснащения автомобиля, так и от навыков экипажа.

Первым испытанием для участников стала огромная яма, наполненная водой. Перебраться через нее оказалось непросто, в ход даже пошли лебедки. Причем на этом этапе, говорят опытные участники состязаний, главное – не получить гидроудар двигателя.

Последним испытанием, которое организаторы подготовили для участников, стало ориентирование в лесу по компасу. На это экипажам отвели девять часов.

В итоге, все три призовых места в трофи-рейде остались за Ноябрьском: первое – у экипажа Егора Ильющица и Бориса Карпенко, второе взяли Евгений Ткалич и Антон Шимолин, «бронза» – у Виталия Давыдова и Ильи Циренщикова.