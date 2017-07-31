В Ноябрьске спасли щенков, застрявших в луже гудрона. ВИДЕО.

В Ноябрьске волонтеры фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» и неравнодушные горожане несколько часов пытались вызволить четверых щенков, застрявших в луже гудрона. Собак случайно обнаружили горожане, которые их периодически подкармливают: когда щенки пропали, ноябрьцы отправились на их поиски и нашли в вязкой жиже.

Спасательная операция длилась несколько часов, вызволить животных удалось только к поздней ночи. Из четверых щенков выжили только трое.

«Щенков отковыряли, отвезли в вольер, и вот до ночи пытались хоть чуток освободить от гудрона. Он застыл на их шерсти под самую кожу, залеплено все. Освободили чуток от больших кусков. Но это, конечно, малость от всей предстоящей работы. Стоило только разлепить лапы – они тут же слипались снова. Ни масло, ни слабый растворитель тут особо не помогли», – говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице фонда.

Сейчас спасенные собаки находятся у ветеринара. Избавлять животных от остатков гудрона придется, скорее всего, под наркозом. Некоторые жители Ноябрьска тем временем полагают, что щенки в вязкой луже оказались не случайно, возможно, таким образом, кто-то решил избавиться от собак.