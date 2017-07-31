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В сельхозкомплексе «Ноябрьский» нарушений нет

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В сельхозкомплексе «Ноябрьский» нарушений нет

В информации, которая была опубликована на сайте 25 июля, допущена фактологическая ошибка. Напомним, речь идет о результатах проверки Роспотребнадзором качества плодоовощной продукции на Ямале. В тексте материала указана информация, что проверки, в результате которых были обнаружены нарушения, касаются сельхозкомплекса «Ноябрьский».

На деле – все надзорные мероприятия проводились в иных точках реализации плодоовощной продукции. Каких конкретно, на сайте надзорного ведомства не указано. Недостоверная информация была опубликована в социальных сетях, а также в бегущей строке. Редакция телеканала приносит извинения руководству сельхозкомплекса и его сотрудникам.

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