06.01 Баннер слева сбоку 2
06.01 Баннер слева сбоку 3
06.01 Баннер слева сбоку 4
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 2
06.02 Баннер справа сбоку 3

За неделю в Ноябрьске инспекторами задержаны десять нетрезвых водителей

83   0
За неделю в Ноябрьске инспекторами задержаны десять нетрезвых водителей

Всего за неделю на дорогах Ноябрьска инспекторами задержаны десять автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения. Еще пятеро отказались от процедуры медицинского освидетельствования. Такие данные приводит сегодня городской отдел ГИБДД. 

Всего же за неделю инспекторами зафиксировано 1411 фактов нарушения ПДД водителями и пешеходами. Причем самое распространенное – несоблюдение автомобилистами скоростного режима. Согласно статистике, водители превысили установленные ограничения 345 раз. 168 горожан наказаны за неиспользование ремней безопасности. Замыкают тройку «лидеров» пешеходы – за неделю они нарушили ПДД 112 раз.

ВВЕРХ