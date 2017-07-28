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Больше сотни ноябрьцев наказаны за нарушение тишины

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Больше сотни ноябрьцев наказаны за нарушение тишины

По данным городского отдела МВД, с начала года в Ноябрьске 250 человек совершили административные правонарушения. Это без учета статистики отдела ГИБДД.
Основная масса – это нарушение покоя и тишины. На втором месте – несоблюдение правил благоустройства: парковка автомобилей на газонах, случаи, когда горожане не вывозят строительный мусор или устанавливают электроподогревы во дворах.

 


Замыкают тройку самых распространенных – нарушения, связанные с содержанием домашних животных, к примеру, выгул собак без намордника.
Из 250 нарушителей половина отделалась предупреждением, остальным выписаны штрафы. Общая их сумма – 400 тысяч рублей.

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