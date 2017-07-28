Владимир Путин подписал закон о послаблениях для должников

Выпускать за границу теперь будут тех, чьи долги превышают сумму в десять тысяч рублей. Владимир Путин подписал закон, согласно которому порог невыездной задолженности вырос в три раза. Теперь, сумма долга, при которой выезд из страны будет закрыт, – тридцать тысяч рублей.

Правда эти послабления не коснутся тех, кто имеет долги по алиментам и обязан возместить вред, причиненный здоровью.

Добавим, по данным службы городских судебных приставов, в Ноябрьске невыездными считаются 1105 человек. Суммарных их долг превышает 880 миллионов рублей.