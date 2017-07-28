Разработка Отдаленной группы месторождений даст Ноябрьску новый виток в развитии

На этой неделе все внимание нефтегазовой отрасли приковано к югу полуострова Ямал. Если точнее – к так называемой Отдаленной группе месторождений, лицензией на разработку которых владеет «Газпром нефть», а оператором выступает «Ноябрьскнефтегаз». Еще точнее – к Западно-Чатылькинскому нефтеносному участку, где были добыты первые 500 тонн «черного золота».

Более чем на четыре километра протянулась первая эксплуатационная скважина. В перспективе их число вырастет до восьми, а объем добычи будет измеряться в сотнях тысяч тонн сырья в год. По прогнозам, пик добычи на Отдаленной в целом придется на 2023-2026 годы и составит порядка двух миллионов тонн нефти в год. Суммарно залежи одного только Западно-Чатылькинского эксперты оценивают в сорок миллионов тонн.

Что стоит за этими цифрами? Сотни и тысячи рабочих мест. Возможность для будущих нефтяников Ноябрьского региона трудоустроиться по специальности и в полной мере реализовать свой потенциал. Следом за ростом производства продолжит развиваться и обновляться социальная инфраструктура города, ведь работникам, осваивающим новые участки, и их семьям нужно жилье, а значит, и коммунальные услуги. Им необходимо получать медицинские и образовательные услуги, заниматься спортом, интересно и с пользой проводить досуг, приобретать различные товары и так далее. Это – значительные отчисления в бюджеты всех уровней, а значит, гарантия того, что Ноябрьск и Ямал будут жить достойно.

Старт добычи на юге полуострова – это не просто еще один источник прироста нефтедобычи, это символ того, что у города есть перспективы роста и развития. Сегодня без преувеличения можно говорить о том, что открылась новая страница не только в истории «Ноябрьскнефтегаза», но и самого города.