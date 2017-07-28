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На Ямал прибыл еще один самолет-амфибия

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На Ямал прибыл еще один самолет-амфибия

В четверг, 27 июля, в аэропорт Салехарда прибыл еще один борт БЕ-200. Его так же задействуют в тушении лесных пожаров в регионе. Как сообщает окружное управление МСЧ, за сутки в регионе авиацией МЧС России и пилотами авиакомпании «Ямал» обследовано почти четыре тысячи квадратных километров леса. 

Обнаружено 22 новых лесных пожара. Основные силы авиации работают в Надымском, Шурышкарском и Приуральском районах. Авиацией сброшено свыше тысячи тонн воды.
Угрозы ямальским городам и поселкам нет, сообщают в ведомстве.

Фото МЧС России по ЯНАО.

 

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