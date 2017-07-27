06.01 Баннер слева сбоку 2
06.01 Баннер слева сбоку 3
06.01 Баннер слева сбоку 4
06.02 Баннер справа сбоку 1
06.02 Баннер справа сбоку 3

Ночных гонщиков хотят приравнять к водителям-пьяницам

74   0
Ночных гонщиков хотят приравнять к водителям-пьяницам

Депутаты Госдумы обсуждают возможность ужесточить наказание для ночных гонщиков. Парламентарии рассматривают сразу несколько вариантов, вплоть до привлечения водителей, мешающих спать по ночам, к уголовной ответственности и конфискации у них автомобилей. 

Прорабатывается и идея приравнять городских гонщиков к пьяницам за рулем и наказывать аналогично: лишать водительского на два года и штрафовать на тридцать тысяч рублей.
При этом, пишет «Российская газета», депутаты предлагают законодательно закрепить создание в каждом регионе специальных площадок для любителей скоростной езды. Законопроект парламентарии представят уже в сентябре.

ВВЕРХ