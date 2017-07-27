Ночных гонщиков хотят приравнять к водителям-пьяницам

Депутаты Госдумы обсуждают возможность ужесточить наказание для ночных гонщиков. Парламентарии рассматривают сразу несколько вариантов, вплоть до привлечения водителей, мешающих спать по ночам, к уголовной ответственности и конфискации у них автомобилей.

Прорабатывается и идея приравнять городских гонщиков к пьяницам за рулем и наказывать аналогично: лишать водительского на два года и штрафовать на тридцать тысяч рублей.

При этом, пишет «Российская газета», депутаты предлагают законодательно закрепить создание в каждом регионе специальных площадок для любителей скоростной езды. Законопроект парламентарии представят уже в сентябре.