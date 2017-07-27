Площадь лесных пожаров на Ямале выросла до 22 тысяч гектаров

Треть лесных пожаров, возникших в регионе с 23 июля, уже ликвидированы. На сегодня, 27 июля, на территории Ямала огнем охвачены свыше 22 тысяч гектаров леса, еще 8 тысяч взяты на контроль.

В тушении заняты 620 человек и 17 воздушных судов. Большее количество пожарных и авиации работают в Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах: там сосредоточены две трети от общего количества лесных пожаров в регионе.

Как сообщает пресс-служба окружного правительства, планируется увеличить частоту вылетов авиации. Кроме того, в регион направят еще один борт БЕ-200. Из Улан-Удэ прибудет еще 100 пожарных десантников. По прогнозам синоптиков, жара в регионе не спадет до конца недели. Дождя в самых «горячих» районах округа тоже не ожидается.

Фото с сайта правительства ЯНАО.