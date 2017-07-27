Инспекторы рассказали какие пункты ПДД часто нарушают мотоциклисты

В Ноябрьске инспекторы ГИБДД подвели итоги профилактического рейда «Мотоциклист». За время «операции» полицейские проверили больше десятка транспортных средств. На троих водителей составлены административные протоколы.

Кроме того, инспекторы назвали и три основных нарушения ПДД, которые допускают байкеры. На первом месте – превышение скорости, на втором – неисправность габаритных огней, и замыкает тройку отсутствие мотошлема.

«Мотоциклисты, по сравнению с водителями автотранспорта, практически ничем не защищены, поэтому водители данного вида транспорта обязаны осознавать, что любая неосторожность или невнимательность может привести к фатальным последствиям», – сообщают в ведомстве.

Добавим, с начала года в Ноябрьске зарегистрировано четыре ДТП с мотоциклами. Травмы в этих авариях получили трое байкеров.