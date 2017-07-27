Особенности выбора видеоняни

Для всех родителей без исключения безопасность ребенка всегда становится во главу угла заботы о малыше. И если в декретном отпуске мама может практически полностью контролировать режим дня крохи, то в период, когда она выходит на работу это становится сложнее. Возможности современных электронных устройств в разы облегчают вопрос контроля за состоянием малыша на расстоянии.

Система наблюдения, которая известна как видеоняня, полностью оправдывает свое название. Этот девайс представляет собой устройство, состоящее из двух узлов: приемника и передатчика. В самых простых моделях предусмотрено наличие видеокамеры, которая предназначена для отображения визуальной картинки и устройства, транслирующего звуки в комнате. Более усовершенствованные модели, такие как видеоняни Ramili Baby Москва имеют достаточно широкий диапазон возможностей. Например, возможность подключения к девайсу монитора дыхания или наличие в самой конструкции видеоняни термометра, фиксирующего температурные показатели воздуха внутри комнаты, позволяют максимально быстро отреагировать родителям на любые внештатные ситуации.

Кроме того, видеоняни Ramili Baby Санкт-Петербург незаменимы в случае, когда за ребенком присматривает приходящая гувернантка. В сети можно найти множество реальных историй, когда именно благодаря видеоняне можно было отследить некорректное, и даже грубое отношение к малышу со стороны реальной няни, и вовремя принять меры.

Выбирая для своего крохи видеоняню, необходимо ориентироваться на несколько базовых характеристик устройства. В первую очередь это касается уровня передачи звукового и визуального сигнала. В этом случае стоит отдавать предпочтение тем моделям, которые снабжены возможностью подключения двух и более камер. Такая опция есть у видеоняни Ramili Baby. Кроме этого, в системе данного устройства предусмотрена функция подавления помех связи. Ее наличие обеспечивает максимально четкий видеоряд и чистый звуковой поток. Крайне важно, чтобы видеоняня была способна обеспечивать необходимые параметры передачи картинки даже в ночное время. Это очень удобно в тот период жизни ребенка, когда он уже полностью перешел на самостоятельный сон в своей комнате. Наличие индикаторов уровня заряда позволит вовремя подключить устройство к источнику питания и тем самым обеспечить круглосуточную работу видеоняни без прорывов для подзарядки. Учтя все эти моменты при выборе устройства, родители смогут обеспечить своему малышу полную безопасность, даже находясь от него на расстоянии.

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