Матвиенко раскритиковала предложение Минтранса о платном провозе «мобильников»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала предложение Минтранса о внесении изменений в правила перевозки ручной клади в самолетах. Напомним, накануне ведомство выступило с инициативой сократить список вещей, которые можно пронести на борт воздушного судна бесплатно. В Минтрансе предложили исключить из него мобильные телефоны, портативные компьютеры, книги, верхнюю одежду, зонты и даже папки для бумаг.

Валентина Матвиенко назвала эту идею «глупостью» и призвала больше таковых не допускать, а автора документа привлечь к ответственности.