Женщина, которую сбил грузовик, перенесла операцию

Врачи ноябрьской ЦГБ прооперировали жительницу города, которая пострадала в ДТП. 44-летнюю женщину прямо на переходе сбил КАМАЗ.

Как рассказал «Ноябрьск 24» и.о. заместителя главного врача по медицинской работе Егор Бакшеев, пациентка сейчас находится в отделении травматологии. Операция прошла успешно, при этом травмы, которые получила пострадавшая, медики называют довольно тяжелыми.

«В настоящее время состояние ее стабильное, пациентка получает необходимое лечение. Травмы очень серьезные и в связи с их тяжестью потребовалась экстренная операция. Результатом оперативного вмешательства стало улучшение ее состояния. Преимущественно после ДТП у женщины травмы головы», – говорит Бакшеев.

Напомним, авария произошла вечером в воскресенье, 23 июля, на улице Шевченко. Изначально женщина отказалась от госпитализации, ссылаясь на то, что чувствует себя хорошо. Однако спустя несколько часов сама вызвала бригаду скорой помощи и была госпитализирована.