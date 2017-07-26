Все по плану. В четверг в Ноябрьске снова появится горячая вода

Сроки отключения горячей воды в Ноябрьске остались прежними. Так, уже в четверг, 27 июля, ресурс снова начнут подавать в квартиры горожан.

Как и планировалось ранее, завтра городская котельная начнет работу после трех дней перерыва. В эти дни специалисты «Энерго-Газ-Ноябрьска» провели там ряд необходимых ремонтных работ.

Горячую воду, напомним, отключили в понедельник, 24 июля, правда, не везде. В микрорайонах, где расположены в основном деревянные дома, «сезон тазов» начнется со второго августа. Отключение там тоже будет краткосрочным – до 4 августа, как раз в этот период поставщик прекратит подачу газа в город. Тогда, как и планировалось ранее, подачу ресурса в город начнет парогазовая электростанция.