На Западно-Чатылькинском месторождении добыли первые пятьсот тонн нефти

«Газпром нефть» начала добычу «черного золота» на Западно-Чатылькинском месторождении. Стартовый дебит скважины превышает пятьсот тонн в сутки. В перспективе, с развитием транспортной инфраструктуры, суточную добычу нефти из новой скважины планируют увеличить до семисот тонн.

«Программа эксплуатационного бурения на Западно-Чатылькинском месторождении продолжится в 2018 году. Мы планируем построить здесь восемь эксплуатационных скважин, которые обеспечат добычу до 500 тыс. тонн нефти в год. По нашим расчетам, пик добычи в целом на Отдаленной группе месторождений будет достигнут в 2023-2026 годах и составит около 2 млн тонн нефти в год», – сказал Первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

Первую пробную скважину там пробурили специалисты «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза». Общая ее длинна превышает четыре километра. Потенциал Западно-Чатылькинского месторождения сравним с Чатылькинским, которое характеризуется высокими суточными притоками и низким темпом естественного истощения. Оба входят в группу Отдаленных месторождений «Газпром нефти».

«Предприятие реализует целый комплекс уникальных проектных решений, позволяющих обеспечить поиск и эффективное освоение новых нефтеносных территорий южной части Ямала. Высокий дебит первой эксплуатационной скважины Западно-Чатылькинского участка подтверждает перспективы развития нашей ресурсной базы и возможности дальнейшего наращивания добычи углеводородов в Ноябрьском регионе», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Павел Крюков.

Фото gazprom-neft.ru