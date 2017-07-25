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Городской сельхозкомплекс оштрафовали за продукцию без документов

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Городской сельхозкомплекс оштрафовали за продукцию без документов

Ямальский Роспотребнадзор привлек к ответственности руководство сельхозкомплекса «Ноябрьский». По итогам проверки специалисты ведомства составили два протокола об административных правонарушениях. Теперь городскому сельхозу предстоит оплатить штрафы: в общей сложности двадцать пять тысяч рублей, за продукцию без документов. 

Партия была выявлена в ходе проверки, работники сельхозкомплекса не смогли предоставить проверяющим документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.
Во время проверки специалисты провели и исследование проб плодоовощной продукции. Все они соответствуют нормам.

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