«Югра» подала в суд на Банк России

Банк «Югра» направил в Арбитражный суд Москвы иск в адрес Центробанка, сообщает РБК. Кредитная организация требует в судебном порядке признать решение Банка России незаконным.
Напомним, 10 июля распоряжением ЦБ в «Югре» введена временная администрация. Банк России объяснил это неустойчивым финансовым положением «Югры» и угрозой интересам кредиторов и вкладчиков.
19 июля АВС объявило о выдаче средств клиентам кредитной организации через банки-агенты, а уже на следующий день Генпрокуратура вынесла протест на решение ЦБ.
В Ноябрьске у «Югры» более двух с половиной тысяч клиентов. Деньги вкладчикам выплачивает «ВТБ24».