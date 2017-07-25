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Лесные пожары на западе Ямала будет тушить самолет-амфибия

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Лесные пожары на западе Ямала будет тушить самолет-амфибия

На Ямал прибыло три воздушных судна МЧС из Екатеринбурга и Красноярска. Ведомство направило в регион два вертолета МИ-8 с водосливными устройствами и самолет-амфибию БЕ-200. 

В соответствии с решением окружной комиссии по чрезвычайным ситуациям, БЕ-200 и один МИ-8 будут работать в Приуральском и Шурышкарском районах. Там сегодня зарегистрированы две трети от общего количества лесных пожаров в регионе.
Еще один вертолет направят в Надымский район. Тем временем, правительством региона направлена просьба о выделении еще одного судна Ил-76. Самолет должен прибыть в Салехард уже в среду, 26 июля. Вместе с БЕ-200 он будет работать на ликвидации лесных пожаров в западной части Ямала.

Фото МЧС России по ЯНАО.

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