Причина пожара в расселённом доме на Космонавтов пока не известна

Дознаватели сейчас выясняют причину пожара в расселенной двухэтажке по улице Космонавтов. Пока не озвучивают даже предварительную версии ЧП.

Пожар в деревянном доме на Космонавтов, напомним, случился вечером, 24 июля. Вызов поступил в 20 часов.

Вспыхнула «деревяшка» как спичка, огонь моментально распространился по всей площади здания.

Чтобы сбить пламя огнеборцам потребовалось почти два часа. Полностью же ликвидирован пожар был только через три часа после вызова.

Дом этот уже расселен. Дознаватели проводят проверку.