На трассе между Ноябрьском и Муравленко столкнулись два грузовика

В аварии на трассе между Ноябрьском и Муравленко пострадал 37-летний мужчина. С переломами он доставлен в больницу.

Авария произошла в понедельник, 24 июля, около шести часов вечера. На 269 километре трассы Сургут-Салехард столкнулись КАМАЗ и МАЗ.

Как рассказали «Ноябрьск 24» в городском отделе ГИБДД, на участке, где столкнулись грузовики, идут дорожные работы. Водитель МАЗа, двигаясь по мосту, не смог остановиться и врезался во встречный КАМАЗ.

Не исключено, что у грузовика отказали тормоза. Уже назначена техническая экспертиза, а по факту ДТП начато административное расследование.

Водитель КАМАЗа не пострадал, а вот виновник ДТП – с переломами в больнице.

Фото ОГИБДД Ноябрьска.