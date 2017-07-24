Спасатели назвали причину лесного пожара у городского кладбища

Официальной причиной пожара в лесу, у городского кладбища, назвали сухую грозу. Пожар там, напомним, обнаружили в субботу, 22 июля. Горящий лес заметили летчики-наблюдатели во время патрулирования.

В тушении задействовали восьмерых пожарных «Ямалспаса» и четверых сотрудников городского лесхоза. Пожар был потушен в течение суток, его площадь – четыре гектара.

Обстановку на Ямале сегодня называют сложной. Основная масса лесных пожаров действует в южной части региона. 25 июля в Ноябрьске пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его возглавит губернатор Дмитрий Кобылкин.