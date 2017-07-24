Екатеринбург и Хакасия направили на Ямал спецотряды для тушения лесных пожаров

Сегодня на Ямал прибыли 30 сотрудников Авиалесохраны из Екатеринбурга, они высадились в Ноябрьске. Еще 110 человек прибудут из Абакана в Надым. Письма с просьбой оказать содействие в тушении лесных пожаров правительством округа направлены сразу в три соседних региона: Свердловскую, Тюменскую области и Югру. Как отметил в ходе пресс-конференции начальник управления лесных отношений Денис Тихомиров, сейчас идут переговоры с Якутией и Карелией о переброске еще 150 человек.

«Наиболее сложная пожарная обстановка у нас в Шурышкарском, Приуральском и Надымском районах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В настоящее время сил и средств для защиты достаточно, также занимаемся наращиванием группировки для локализации и ликвидации пожаров», – пояснил Тихомиров.

По последним данным, на Ямале сейчас 57 лесных пожаров, 23 возникли буквально за последние сутки. Общая площадь охваченных огнем лесов – пять тысяч гектаров. Причем, по словам начальника ГКУ «Ямалспас» Николая Потемкина, это в разы меньше, чем в прошлом году.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то конкретно 23 июля 2016 года у нас действовали 302 лесных пожара и площадь горящих лесов превышала 38 тысяч гектаров», – отметил Потемкин.

Что касается Ноябрьского лесничества, то сегодня на его территории один лесной пожар, и он уже локализован. Как рассказал «Ноябрьск 24» руководитель ведомства Евгений Сизов, с начала сезона огонь в окрестностях Ноябрьска уничтожил 266 гектаров леса.

Напомним, 23 июля губернатор подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС, а это значит, что доступ в лес для ямальцев закрыт.

«В связи с введением ЧС на территории округа, введен запрет на посещение лесов гражданами. Посещать можно только специально отведенные для отдыха места, такие в Ноябрьске на озере Светлом и в районе озера Ханто. Нарушителям режима грозит административное наказание: для граждан это штрафы до двух тысяч рублей, для юридических лиц – до ста тысяч», – пояснил Евгений Сизов.