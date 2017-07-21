Православные готовятся к воскресному крестному ходу Ещё не опубликовано

Православные готовятся к крестному ходу в честь обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Мероприятие запланировано на воскресенье, 30 июля. Начнется оно в половину девятого утра с божественной литургии, после чего колонна верующих двинется к Поклонному кресту. Шествие пройдет по улицам Холмогорской, Шевченко и Муравленко.

«В духовном плане, если готовиться, нужно прийти, помолиться, поучаствовать в богослужении, и потом уже в крестном ходе. Пройти предстоит почти девять километров», – рассказал «Ноябрьск 24» отец Рафаил.

Движение транспорта на этих улицах будет закрыто. Для православных организуют колонну сопровождения.

Фото из архива редакции.