Еще два кандидата в депутаты Городской Думы сегодня получили удостоверения

Сегодня территориальная избирательная комиссия приняла решение о регистрации еще двух кандидатов в депутаты Городской Думы Ноябрьска. После тщательной проверки документов удостоверения получили Оксана Балун и Степан Афонькин. Оба кандидата были выдвинуты местным отделением партии «Единая Россия». Решение по Александру Бондарчуку и Вадиму Маслову комиссия примет позже. Сейчас специалисты изучают предоставленные документы. Имена всех зарегистрированных кандидатов Избирком огласит не позднее седьмого августа.

Напомним, ранее ТИК утвердил кандидатуры Ленура Сабирджанова, Сергея Телека, Евгения Калиниченко и Рустема Шарипова. Всего же желание занять вакантные месте в Гордуме изъявило восемь человек.