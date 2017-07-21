На Ямале за сутки обнаружено четыре лесных пожара

Сегодня, 21 июля, на Ямале действуют девять лесных пожаров. Четыре обнаружены за последние сутки. В общей сложности, в регионе горят более двухсот гектаров леса, сообщает окружной департамент гражданской защиты.

Самый крупный из действующих сейчас пожаров – в Шурышкарском районе. Его площадь – 150 гектаров. Зарегистрированы пожары и на территории ноябрьского лесничества.

На тушении заняты свыше сотни сотрудников «Ямалспаса». В Ямальском районе с лесным пожаром борются при помощи вертолета Ми-8.

Как сообщают в департаменте, ситуация находится под контролем, угрозы для населенных пунктов нет.