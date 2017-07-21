Правительство намерено выделить два миллиарда на поддержку ипотечников

В правительстве обсуждают возможность продолжить реализацию программы помощи определенным категориям ипотечных заемщиков. Этот вопрос в очередной раз подняли на минувшем заседании.

Из резервного фонда предлагается выделить два миллиарда рублей на реструктуризацию ипотечных займов. Правда, воспользоваться такой помощью от правительства смогут только определенные категории россиян: инвалиды, ветераны боевых действий и семьи с детьми, попавшие в сложную финансовую ситуацию.

По прогнозам, этих денег хватит, чтобы пересмотреть условия 1300 займов на жилье.