ТИК зарегистрировал первую четвёрку кандидатов в депутаты Гордумы

Сегодня Городской Избирком официально зарегистрировал первую четверку кандидатов в депутаты Городской Думы. По итогам периода выдвижения о намерении занять освободившиеся в Думе кресла заявили восемь человек.

Официально территориальная избирательная комиссия утвердила пока только четверых: Ленура Сабирджанова, Сергея Телека, Евгения Калиниченко и Рустема Шарипова. Поданные претендентами документы изучены, а сегодня все они получили удостоверения кандидатов.

«Документы проверены соответствующими организациями. Нами были посланы запросы, на основании ответов на эти запросы мы и принимаем решение о регистрации. У кандидатов в документах все в порядке. Никаких нарушений нет», – рассказал «Ноябрьск 24» секретарь ТИК Алексей Иванников.

В ближайшее время избирательная комиссия рассмотрит и документы, представленные Степаном Афонькиным, Александром Бондарчуком, Вадимом Масловым и Оксаной Балун.