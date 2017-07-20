Госдума разрешила авиакомпаниям брать плату за провоз багажа

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, позволяющий авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа при покупке невозвратных билетов. Он вступит в силу через 60 дней после официального опубликования.

Теперь авиакомпании смогут сами принимать решение, брать плату за провоз багажа или нет, пишет «Интерфакс». Эта мера, считают в Госдуме, даст толчок к развитию лоукост–сегмента авиаперевозок.

Для ручной клади и билетов, возврат которых предусмотрен, правила провоза не изменились.

Ранее депутаты одобрили законопроект о введении курортного сбора на территории страны. В список пилотных попали четыре региона: Крым, Алтай, Ставропольский и Краснодарский край. Взимать «налог» будут со следующего года, он не будет превышать пятидесяти рублей в сутки с человека. В дальнейшем, курортный сбор повысят до ста рублей.