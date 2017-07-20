«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» внедрил новый тип энергоэффективных насосов

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» на блочной кустовой насосной станции Средне-Итурского месторождения введены в эксплуатацию два насосных агрегата нового поколения с энергоэффективным дизайном НЦС 310-1510*. Оборудование подобной производительности и эффективности добычные предприятия «Газпром нефти» применили впервые.

Замена трех стандартных агрегатов разной мощности на два новых с большей производительностью оптимизировало работу кустовой насосной станции. В результате увеличения КПД вновь установленных насосов с 72% до 81 %, планируемая экономия электроэнергии составит в год порядка 4,5 млн. кВтч. Результат достигается, в том числе, без дорогостоящей замены существующих электродвигателей. Для сравнения объем сэкономленной электроэнергии соответствует объему потребления электричества 750 квартирного дома в течение года.

Генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков отметил: Модернизация оборудования кустовой насосной станции демонстрирует значительный потенциал программы энергосбережения и положительную практику для тиражирования на других месторождениях «Газпромнефть-ННГ».

Справка:

*НЦС 310-1510 – насос центробежный секционный, предназначенный для закачки в нефтеносные пласты пресных и нефтепромысловых вод с целью поддержания пластового давления при добыче нефти. Производительность насоса – 310 куб. м в час, напорная характеристика - 1510 м.