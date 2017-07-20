Генпрократура опротестовала решение ЦБ о введении моратория в «Югре»

Генеральная прокуратура вынесла протест решению Центробанка о введении моратория для вкладчиков «Югры» и назначения в банке временной администрации. Ведомство считает решение ЦБ безосновательным, потому что в ходе проверок в «Югре» Банк России ранее не выявлял нарушений.

«Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране», – сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.

Ведомство потребовало от ЦБ отменить приказы. Исполнение протеста взято под контроль.

Тем временем, сегодня банки-партнеры начали выплачивать вкладчикам «Югры» средства. Занимаются этим банки-агенты, среди них - «ВТБ24», «Сбербанк», «Россельхозбанк, «Открытие» и «УРАЛСИБ». Под страховые возмещение попадают вклады, сумма которых не превышает 1 млн 400 тыс. рублей.

Заявление уже принимают от вкладчиков и в Ноябрьске, здесь у «Югры» более двух с половиной тысяч клиентов. Согласно распределению партнеров, выплачивать деньги горожанам будет «ВТБ24».

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