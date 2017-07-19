На охрану аварийных соцобъектов выделили два с половиной миллиона

Охрана законсервированных зданий обойдется городскому бюджету в два с половиной миллиона рублей. Строения, которые сейчас не используются, будут патрулировать. Присматривать за «Днепром», «Ледовым», зданием первой школы, центром досуга «Рассвет» и детским садом «Солнышко» в Вынгапуровском будет компания, которая выиграет аукцион. Торги пройдут 3 августа, а с 14-го подрядчик уже должен будет приступить к работе.

В перспективе, список охраняемых объектов, вероятно, сократится. На часть из них уже есть потенциальные покупатели.

Под жесткий контроль местные власти возьмут и действующие в городе строительные площадки. Пятнадцать из тех, что сейчас есть в Ноябрьске, признаны опасными для жизни горожан. На застройщиков составят административные протоколы: для физических лиц штраф за нарушение правил благоустройства – тысяча рублей, а для юридических – от 50 до 200 тысяч. При этом, в городском управлении архитектуры уже заявили о намерении направить в адрес депутатов Законодательного собрания Ямала предложение эти штрафы увеличить.