АСВ начинает выплаты вкладчикам «Югры»

«Агентство по страхованию вкладов» объявило дату, когда вкладчикам «Югры» вернут деньги. Выплаты АВС начнет производить уже с 20 июля, через банки-агенты: «Сбербанк», «ВТБ24», «Россельхозбанк», банк «Открытие» и «УРАЛСИБ».

Чтобы получить возмещение вкладчикам необходимо предъявить в банк паспорт и заполнить заявление, сообщается на сайте АСВ.

Под страховое возмещение попадают средства, размещенные на вкладах, в том числе валютных, на текущих счета и счетах предпринимателей. Максимальная сумма, которую клиенты «Югры» могут получить сейчас, – до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Напомним, 10 июля Центробанк объявил о введении в «Югре» временного управления. Все финансовые операции банка приостановлены. Решение ЦБ должен принять не позднее 24 июля – либо отзыв лицензии, либо санация. В Ноябрьске в банке «Югра» обслуживаются более двух с половиной тысяч человек.