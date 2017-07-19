В трёх районах Ямала горит лес

Пожарные «Ямалспаса» сегодня заняты на ликвидации трех лесных пожаров в регионе. Лес горит в Пуровском, Красноселькупском и Шурышкарском районах. По данным пресс-службы окружного правительства общая площадь пожаров – 18 гектаров.

«Все пожары находятся под контролем: в тушении пожаров задействовано 46 человек личного состава. Сил и средств достаточно, работаем в штатном режиме. Все пожары возникли в течение суток в результате установившейся жаркой погоды на Ямале», – рассказал руководитель поисково-спасательной службы «Ямалспаса» Николай Потёмкин.

Сейчас в Шурышкарском и Приуральском районах, а также в Лабытнанги и Салехарде установлен четвертый класс пожарной опасности. С 19 июля по 8 августа в Ямальском и Надымском районах вводят ограничение на посещение лесов.