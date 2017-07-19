Депутаты ввели «налог» на отдых в Крыму и Краснодарском крае

Депутаты Госдумы сегодня, 19 июля, приняли в третьем чтении закон о введении курортного сбора.

В качестве экспериментальных территорий выбраны четыре региона: Крым, Алтай, Краснодарский и Ставропольский край. Взимать курортный сбор начнут с 1 мая будущего года, регионы же должны уже к 1 декабря принять свои законы по этому поводу. Завершится пилотный проект 31 декабря 2022 года.

Этот «налог» будут платить только совершеннолетние отдыхающие, которые более чем на сутки останавливаются в гостинице или, как указано в документе, «ином объекте размещения». Уплаченные отдыхающими средства направят на развитие курортной инфраструктуры.

Размер сбора в 2018 году не должен превышать пятидесяти рублей, а в последующие годы - не более ста рублей в сутки с человека.