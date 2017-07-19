В Ноябрьске рецидивиста отправили в колонию за нападение на полицейского

Десять месяцев лишения свободы назначил суд 23-летнему горожанину за нападение на полицейского. Инцидент произошел еще в марте этого года. Тогда патрульные прибыли на вызов в один из жилых домов по поводу жалобы на громкую музыку. Когда стражи порядка оказались на месте, веселье в квартире продолжалось, а вот диалог с представителями власти не сложился сразу. Сначала молодой человек обругал полицейских, а затем дело дошло и до рукоприкладства.

«У подсудимого имелось отягчающее обстоятельство – рецидив. Судья при вынесении приговора принял во внимание этот факт. В результате подсудимому назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима», – рассказал «Ноябрьск 24» старший помощник прокурора города Денис Столбовских.