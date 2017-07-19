Расселенную «деревяшку» тушили почти четыре часа

Несколько часов потребовалось огнеборцам, чтобы потушить вспыхнувшую «деревяшку». Пожар произошел минувшей ночью на улице Шевченко, там загорелась расселенная двухэтажка.

Сообщение на центральный пункт пожарной связи поступило в начале третьего ночи. На месте ЧП первые пожарные расчеты были уже спустя пять минут. Двухэтажка вспыхнула как спичка, огонь стремительно распространился по всему зданию.

Чтобы сбить пламя огнеборцам потребовалось около часа. Полностью потушили горящий дом к шести часам утра. Причина возгорания пока не известна, ее установят дознаватели в ходе проверки.