В Ноябрьске очевидцы помогли водителю потушить полыхающую иномарку

В Ноябрьске очевидцы помогли владельцу машины потушить загоревшуюся посреди дороги иномарку. ЧП заснял автомобильный видеорегистратор.

Все произошло в воскресенье, 16 июля, на пересечении улиц Советской и Высоцкого. Автомобиль заглох на перекрёстке: на кадрах видно, что водитель открыл капот в попытках «реанимировать» железного коня. Однако уже спустя секунду машина загорелась.

На помощь автомобилисту подоспели очевидцы происшествия. Огнетушителями они помогли сбить пламя. Что стало причиной пожара установят дознаватели.

Автор видео Александр Герцен.