Ювелирный магазин SUNLIGHT дарит всем подарки!

В честь открытия ювелирного магазина SUNLIGHT в Ноябрьске с 20 по 23 июля SUNLIGHT дарит всем посетителям украшение на выбор в подарок!
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Кроме того, приятным бонусом для покупателей станет СКИДКА 20% на ВСЕ ювелирные изделия магазина.
Акция продлится до 23 июля включительно!
22 июля с 14:00 до 20:00 всех пришедших ждет шоу-программа с КОНКУРСАМИ и ПОДАРКАМИ.
Посетителей ждут по адресу:
г. Ноябрьск, ул. Советская, 31, корп.А, ТЦ АУРА.
SUNLIGHT — это крупнейшая в России сеть ювелирных гипермаркетов, где представлены более 30 000 изделий от 60 брендов и производителей со всего мира: от украшений из золота, серебра, стали и керамики до драгоценностей, выпущенных в единственном экземпляре. Каждый сезон в SUNLIGHT представляет десятки новых коллекций украшений и часов, формируя ювелирную моду по доступным ценам для всех и каждого.
SUNLIGHT первый создал формат ювелирного гипермаркета, где, помимо украшений собственного бренда SUNLIGHT, представлены изделия и других известных марок: НИКА, SOKOLOV, DELTA, SADKO, ЭСТЕТ, OKAMI, MASKOM.
Философия SUNLIGHT проста: ювелирные украшения – это не роскошь для избранных, а неотъемлемая часть гардероба каждой женщины. Мы верим, что серег, колец, подвесок, часов и браслетов должно быть много – под ежедневные образы и праздничные наряды.
Официальный сайт магазина: sunlight.net
Телефон: 8-800-775-22-22 с 8:00 до 22:00 без выходных.
На правах рекламы.