Перинатальный центр откроют в понедельник

Перинатальный центр снова начнет работу после двухнедельных «каникул». Медучреждение откроют в понедельник, 17 июля.

Как рассказал «Ноябрьск 24» заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Арсен Арутюнянц, дезинфекция в здании окончена. Палаты перинатального центра обработали обеззараживающим раствором, продезинфицированы медицинское оборудование и система вентиляции. «Сейчас наводится в перинатальном центре дополнительный лоск для того, чтобы с понедельника принять наших пациентов, первых после плановой дезинфекции», – говорит Арутюнянц.

Добавим, дезинфекция в медицинских учреждениях такого профиля является обязательной и по нормам СанПиНа должна проводиться ежегодно.