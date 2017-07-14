Работы на привокзальной площади завершатся в сентябре

Реконструкция привокзальной площади по планам должна завершиться к сентябрю. Работы здесь уже начались. Сейчас подрядчику предстоит провести самый сложный этап – перенос инженерных сетей.

В общей сложности на весь комплекс работ из бюджета выделено 60 миллионов рублей. За эти деньги на привокзальной площади оборудуют парковку для автомобилей, благоустроят территорию и приведут в порядок освещение.

На объекте побывал глава администрации Алексей Романов. По его словам, есть ряд вопросов, которые нужно уладить с руководством Свердловской железной дороги. Решить их планируют в ближайшее время.