На Ямале археологи обнаружили захоронение бронзового века

На Ямале обнаружено древнее захоронение. По предварительным оценкам, оно датировано X веком до нашей эры. Останки археологи нашли во время полевых исследований памятника Салехард-4, это в нескольких километрах от столицы региона, в устье реки Полуй.

Как сообщает пресс-служба правительства, захороненный был завернут в бересту и уложен на спину. При нем нашли точильный камень, в ногах – керамический сосуд. Костные останки сохранились плохо, поэтому установить половую принадлежность ученым будет очень сложно. Останки передадут на антропологическую и генетическую экспертизы.

Специалисты полагают, что захоронение принадлежит к атлымской культуре позднего бронзового века. «Атлымская культура характерна для таежной зоны Нижнего Приобья. На сегодняшний день известно более 50 археологических памятников, относящихся к этому периоду. Большинство из них находится в Сургутском Приобье. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа атлымское захоронение встречается впервые», – рассказала руководитель экспедиции Ольга Тупахина.

Фото с сайта правительства ЯНАО.