Здание «Днепра» планируют передать в частные руки

Центр национальных культур «Днепр», вероятнее всего, уйдет с молотка. Здание планируют выставить на торги. Департамент имущественных отношений сейчас формирует новый список муниципального имущества, которое можно передать в частные руки. Кроме «Днепра» туда войдет еще ряд объектов, правда, каких – пока не уточняется.

Новый реестр будет сформирован в августе и внесен на рассмотрение в Городскую Думу. Если депутаты утвердят предложение департамента, тогда объекты выставят на торги.

Пока же на тендер выставили семь муниципальных объектов. Среди них теплый склад на промзоне, нежилые помещения в домах 78 и 58 на проспекте Мира и здание центра социального обслуживания «Рассвет».

Как рассказал «Ноябрьск 24» руководитель департамента имущественных отношений Евгений Белов, в этом году от реализации имущества бюджет получил три с небольшим миллиона рублей, а за весь 2016-й – почти десять миллионов.