В Ноябрьске нашли больше сотни домов-призраков

В Ноябрьске обнаружены 122 дома, которые не отмечены на картах. Сведений о них нет и в департаменте имущественных отношений. Об этом журналистам рассказал руководитель ведомства Евгений Белов. «В ходе инвентаризации муниципального жилого фонда специалистами департамента было выявлено 122 жилых строения, которые не числятся в реестре. Право собственности на них также не зарегистрировано, однако фактически там проживают люди», – говорит Белов.

И хотя жильцы домов-призраков имеют прописку, право на жилье им придется отстаивать в суде. «Лицам, проживающим в этих домах, необходимо узаконить свое право пребывания. Для этого нужно предоставить в департамент подтверждающий документ, это может быть ордер либо договор социального найма. Если документов нет, тогда урегулировать вопрос нужно в судебном порядке, причем подать иск может не только департамент, но и сам проживающий в указанном помещении гражданин», – поясняет Евгений Белов.

Договоров на право занимать жилплощадь нет и у некоторых семей, проживающих в муниципальных квартирах на условиях социального найма. Отсутствие этих документов напрямую влияет и на скорость переселения из аварийных домов в пригодное жилье. «Гражданам необходимо обратить внимание на то, какие документы есть у них на проживание в данных жилых помещениях. Если у них отсутствует договор социального найма, им необходимо в первую очередь обратиться в департамент имущественных отношений в 39 кабинет», – продолжает Белов.