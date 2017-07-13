Собранных горожанами денег Кате Ивановой хватило на реабилитацию в Санкт-Петербурге

Жительница Ноябрьска Катя Иванова уже прошла курс лечения в клинике Тюмени. Сейчас девушка находится на реабилитации в Санкт-Петербурге. Специалисты дают вполне благоприятные прогнозы. Врачи уверены, если лечение будет своевременным и в полном объеме, Катя сможет ходить самостоятельно.

«Специалисты говорят, что Катерина поддается лечению, перспективный ребенок. Она стала ходить лучше, на тростях, коляской мы почти не пользуемся. Но врачи говорят, есть большая вероятность, что в будущем Катя сможет ходить сама. Для этого, конечно, нужно проходить реабилитацию как минимум два раза в год», – рассказала по телефону мама Кати Татьяна Крус.

Деньги на реабилитацию в Санкт-Петербурге собрали неравнодушные жители города. Изначально предполагалось, что собранные средства пойдут на оплату лечения в тюменской клинике, но в итоге эти затраты на себя взял округ.

В Санкт-Петербурге Катя занимается на специальном тренажере «Локомате». Он предназначен для тренировки ходьбы. В день Катя проходит по километру, а после – еще два часа лечебной физкультуры. Курс рассчитан на три недели, возвращаются в Ноябрьск Катя с мамой 24 июля – готовиться к школе. Следующая поездка в Тюмень должна состояться в октябре-ноябре этого года.